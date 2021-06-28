Şehit orman işçisinin arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı

Marmaris’te dün saat 10.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ilk olarak Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan 5 kişilik yangın söndürme ekibi gönderildi. İşçiler, hortum çekerek alevlere müdahale etti. Bu sırada rüzgar bir anda terse döndü.

Alevlerin arasında kalan işçiler, yangına müdahale ederken önlerinde olan Görkem Hasdemir’i kaybetti. Mesai arkadaşları Şükrü Bedelce ve Turgut Kolkesen, arkadaşlarını bulmak için alevlerin arasına daldı.

Yaklaşık yarım sonra Bedelce ve Kolkesen, arkadaşlarınn cansız bedenini buldu. Yangının devam etmesi nedeniyle Görkem Hasdemir’in cenazesi AKUT ekipleriyle birlikte çıkartıldı. Arkadaşları için alevlerin arasına giren Bedelce ile Kolkesen de hafif şekilde yaralandı.

Bedelce ve Kolkesen’in polis kayıtlarına geçen ilk ifadelerinde şunları “Yangın ihbarının ardından 5 kişi olarak yangın yerine gittik. Rüzgar ters esmeye başladı. Bir anda alevler etrafımızı sardı. Dumanla beraber göz gözü görmüyordu. Bu sırada yanımızdan kaybolan Görkemi aramaya başladık. Yaklaşık yarım saatlik arama sonrasında arkadaşımızı bulduk” dediği öğrenildi. DHA