Şehit polis Fethi Seki’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İzmir Adliyesi’ne yönelik 4 yıl önce düzenlenen terör saldırısında, yanlarında çok sayıda mühimmatla gelen eli kanlı PKK’lı teröristlere tabancasını çekerek tek başına karşı koyan şehit polis memuru Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, polis kulübesine gizlenen arkadaşlarının bir anda karşısına çıkarak Sekin’i korkutmaya çalıştığı ve ardından hep beraber güldükleri görülürken, ona şaka yapan Öztürk Uçar, “Biz onu korkutmaya çalışıyorduk, ancak aslında o yaptığı kahramanlıkla bizim korkularımızı almış” dedi.

“BANA KASK VE KENDİ YAĞMURLUĞUNU VERDİ”

Videoyu çektikleri dönemlerde bir kafeteryada çalıştığını ifade eden, şu sıralarda ise bir tavukçu dükkanında çalışan Öztürk Uçar, şunları söyledi;

*Fethi Sekin arkadaşımızdı, dostumuzdu, abimizdi. Abi kardeş ilişkimiz vardı kendisiyle. Adliyede bu olaylar olmadan önce normal bir düzenimiz, hayatımız vardı.

*Bu olaydan sonra, beylik tabancasını çekip hainlerin üzerine gidip kahramanca çatıştıktan sonra şehit oldu. Bu sene mezarına virüsten dolayı gidemedim ama en kısa zamanda yine gitmek istiyorum.

*Kendisine minnet borcumuz var. İyi ki böyle kahramanlarımız var. Herkese aynı temizlikle, aynı dostane üslupla yaklaşırdı. Kimseye ayrım yapmazdı, herkese eşit davranırdı. Mesleğini icra edişini herkes severdi. Hem sevecendi hem de disiplinliydi.

*Onda öyle bir sıcaklık vardı ki ceza yazdığı zaman bile vatandaşlar teşekkür ederdi. Çünkü vatandaşı hep bilgilendirirdi. Ben o zamanlar elektrikli motosiklete biniyordum. Bana “Kasksız, yağmurluksuz binme” derdi.

*Bana kask verdi, kendi yağmurluğunu verdi, tişörtünü verdi. Ben de ona ehliyet alacağıma dair söz verdim. 42 yaşından sonra, onun ölümünden bir yıl sonra gidip ehliyet aldım ve ona verdiğim sözümü tuttum. (DHA)

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