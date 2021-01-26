Şehit polisin kızı şehrin ilk kadın ilçe emniyet müdürü oldu

Adana Emniyet Müdürlüğü’nde terfi heyecanı yaşandı. Rütbesi yükseltilen isimlerden Özlem Şeker, 3’üncü sınıf emniyet müdürü oldu. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Şeker, kentin ilk kadın ilçe emniyet müdürü oldu.

Özlem Şeker; 27 mahalleden oluşan, nüfusu 364 bin 118 olan merkez Çukurova ilçesinin huzur ve güvenliğini, 40ı kadın, toplam 470 polisten oluşan ekibiyle sağlayacak.

İstanbul’da görev yaptığı 1991 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Nebi Şekerin kızı olan ve ilk görevine 21 yıl önce Osmaniye’de başlayan evli ve bir erkek çocuk annesi Özlem Şeker, Adana’nın ilk kadın ilçe emniyet müdürü olmanın kendisi için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

– Bu görev, omuzlarımdaki sorumluluğu daha da arttırdı. Kadınların, anne olmasından gelen toparlayıcı özelliği, meslekte önemli bir avantaj. Ancak burada müdürümüzün desteği önemli. Bize olan güveni, sırtımızdaki yükü hafifletiyor. Bizim gibi o da teşkilattaki kadın sayısının artmasını istiyor diye konuştu. (DHA)