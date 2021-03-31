Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı’nda anıldı

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, 31 Mart 2015 yılında İstanbul Adalet Sarayı’nda görevi başındayken, DHKP-C ‘li teröristlerce çalışma odasında rehin alındıktan sonra şehit edilmişti.
Savcı Kiraz, şehit edilişinin 6'ıncı yılında İstanbul Adalet Sarayı’nda anıldı. Anma töreninin ardından, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın makam odası ziyaret edilecek. Ardından Kiraz’ın mezarı ziyaret edilecek.
Anma törenine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, Başsavcı vekilleri, Şehit savcı Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, savcılar ve hakimler katıldı.