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Şehit Teğmen Kıvık memleketine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım ile Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit oldu. 27 yaşındaki şehit Mehmet Kıvık'ın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'e gönderildi.

Güncellenme: 08:12, 27/04/2021
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Şehit Teğmen Kıvık memleketine uğurlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın şehit olduğunu duyurdu.

Şehit ateşi İzmir’e de düştü. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada “Kuzey Irak'ta Nirvaseytü üs bölgesinde düzenlenen operasyon esnasında araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit olmuştur” denildi.

27 yaşındaki Piyade Teğmen Mehmet Kıvık’ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenin ardından memleketi İzmir’e gönderildi.

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Yayınlanma Tarihi:08:11,