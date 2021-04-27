Şehit Teğmen Kıvık son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık’ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndaki törenin ardından İzmir’in Menderes ilçesine getirildi.



Balıkesir Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olduktan sonra yedek subay olarak askere giden, ardından girdiği sınavı kazanıp teğmen olan Kıvık için Ortaköy Merkez Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Şehidin yakınlarının ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Cenazede Merve Kotuk, ağabeyinin tabutuna sarılarak, “Ağabeyim köyümüze böyle mi gelecektin. Seni bırakamam” diyerek, gözyaşı döktü.

Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından tören mangası tarafından omuzlanan cenaze Orta Mahalle Mezarlığı’na toprağa verildi. (DHA)