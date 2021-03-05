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Şehitler için ilk tören yapıldı

Bitlis'te dün meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ’da cenaze töreni düzenlendi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:09, 05/03/2021
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Şehitler için ilk tören yapıldı

Dün Bingöl’den Bitlis’in Tatvan ilçesine giden helikopterin düşmesi sonrası şehit olan 11 askerimiz için ilk tören Elazığ’da yapıldı.

Elazığ Havalimanı’nda düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın kuzeni olan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, şehitlerin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Elazığ Havalimanı’ndaki tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. Şehitler, öz geçmişlerinin okunmasının ardından askeri kargo uçağıyla Ankara’ya dualarla uğurlandı.

Şehit askerlerin naaşları bugün Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde düzenlenecek devlet törenin ardından memleketlerine gönderilecek. Yaralı askerlerin tedavisi ise devam ediyor.

ŞEHİTLERİMİZ

– 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş
– Kurmay Albay Şentürk Aydınyer
– Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş
– Yüzbaşı Salih Sarıoğlu
– Yüzbaşı Gökhan Uysal
– Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir
– Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu
– Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz
– Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek
– Uzman Çavuş Hakan Gül
– Uzman Çavuş Tolga Demirci

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Yayınlanma Tarihi:10:48,