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Sakarya Üniversitesi 25 personel alımı yapacak

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversiteye 25 personel alımı geçekleştirilecek.

Güncellenme: 08:52, 10/05/2021
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Sakarya Üniversitesi 25 personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sakarya Üniversitesi’ne başvuracak adaylar başvuru formuna (http://www.ilan.sakarya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir) fotoğraflı özgeçmişini, nüfus cüzdan suretini, Doçentlik Belgesini, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri çerçevesinde yayın listesini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını kapsayan dosyasını https://akb.sabis.sakarya.edu.tr adresinden giriş yaparak pdf veya zip biçiminde yükleyip on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.

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internet Sakarya Sakarya üniversitesi
Yayınlanma Tarihi:08:50,