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Şehzadeler’de 5050 metrekare tarla ve bağ icradan satılacak

Manisa 4. İcra Dairesi tarafından yayınlanan ilana göre Manisa Şehzadeler'de 5050 m2 tarla ve bağ icradan satılacak.

Güncellenme: 09:47, 09/05/2021
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Şehzadeler’de 5050 metrekare tarla ve bağ icradan satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Yeni Harmandalı Mah.Alibey Tımarı Azmak içi mevkii 1900 Parsel,Taşınmaz Killi -Tın toprak yapısında,düz,sulanabilir tarım arazisidir .Fiilen 3.kısım halinde kullanılmaktadır.Bir kısım tarla vasıfında ,bir kısım 25-30 yaşlarında yüksek sistem kapama bağ vasfında ,bir kısım 15,20 yaşlarında yüksek sistem kapama bağ vasfındadır.

Bağlar tam verim çağındadır. Kadastral yola sınırı yoktur.Üçgen şeklindedir.DSİ ana tahliye kanalına sınırdır.Yeni Harmandalı Mahallesi yerleşim alanına kuş uçumu yaklaşık 2,730,00 m, Şehzadeler ilçe yerleşim alanına kuş uçumu yaklaşık 2,060,00 m mesafededir.

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