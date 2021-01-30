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Sel araçları bu hale getirdi

İzmir’de şiddetli yağış sonrası yollar adeta göle döndü. Pek çok ilçede su taşkınları yaşanırken, sel suları Aliağa’da park halindeki bir aracı kullanılamaz hale getirdi.

Güncellenme: 18:52, 30/01/2021
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Sel araçları bu hale getirdi

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle pek çok ilçede yollar göle döndü. Ana caddelerde su birikintileri oluşurken, Aliağa ve Ödemiş'te de su taşkınları yaşandı.

Ödemiş'te pek çok evi su basarken, sel suları Aliağa'da ise yürekleri ağıza getirdi. Aliağa ilçesi Yukarı Şehit Kemal Mahallesi’nde park halinde olan bir araç sel sularına kapıldı.

Sele teslim olan araç sürüklenerek su kanalına düştü. Araçta kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi. Su kanalındaki araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken aracın kullanılmaz hale geldiği görüldü. İHA

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