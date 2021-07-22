Sel bir evi böyle yuttu! Gözlerine inanamadılar

İlçenin Kapisre deresi Cumhuriyet mahallesinde daha önce sel tehdidi nedeniyle boşaltılan bir ev bugün sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

KORKU KAMERAYA YANSIDI

Sel suları evi yıkıp önüne katıp denize sürüklerken, görüntüleri kayda alan ailenin konuşmaları yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.

Öte yandan yine aynı dere üzerinde bir çimento kamyonunun harç makinesi de sel sularına kapılarak denize ulaştı.

SULAR ÇEKİLİNCE BİLANÇO ORTAYA ÇIKTI

Arhavi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen esnaflar sel sularının çekilmesi ile birlikte dükkanlarında temizleme çalışmasına başladı.

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı Arhavi'de suların çekilmeye başlamasıyla bilançonun büyüklüğü ortaya çıktı. Bir çok aracın sular altında kaldığı ilçe merkezinden işletmelerde balçık ile dolunca malzemeler suların içerisinde yüzdü. İşletmeler adeta çamur ve balçıkla dolu havuza döndü.

“İLK KEZ GÖRDÜM”

Arhavi'de esnaflık yapan Gültekin Atalay 21 yıldır ikamet ettiği cadde de böylesine bir afeti ilk kez gördüğünü dile getirerek “21 yıldır Arhavi'de hizmet veriyorum ben böyle felaket görmedim. Zaman zaman seller oldu ama bu boyutta hiç olmadı. Bu sefer büyük boyutlarda zararımız var” dedi.

EŞYALAR ÇAMUR İÇİNDE KALDI

Bir başka esnaf Emine Turna ise işletmesindeki bütün malların çamurun içerisinde kaldığını dile getirerek “Bende esnafım, hasar tespitini bekliyoruz bakalım ne olacak. Şu anda dükkanımda ki bütün mallar çamur içerisine. Zararımız çok ama yapacak bir şey yok Allah'tan geldi” ifadelerini kullandı.

Dükkanını henüz yeni açtığı sırada su baskınına maruz kalan ve son dakikada dükkanını terk edebilen Metin Alçiçek isimli bir başka esnaf da “Sabah dükkanı yeni açmıştım. Daha öncede su basıyordu dükkanı ama 60 santimetre 1 metre arasında oluyordu. Bu kez 2 metreyi geçti. Aradılar bizi su geliyor boğulacaksınız diye. Dükkandan çıktık. Canımızı zor kurtardık. Gün içerisinde olsaydı daha kötü olurdu ama erken olması insan kaybının önüne geçti” şeklinde konuştu.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Artvin’deki sel felaketiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artvin Arhavi’de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız” dedi.

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