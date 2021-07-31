Sel felaketi! Çok sayıda yapı yıkıldı

Van’da yağışların ardından gelen sel nedeniyle yüzlerce hayvan telef olurken köyler ve tarım arazileri sular altında kaldı, evler yıkıldı. Sel sularına kapılan bir kadın ise son anda kurtarıldı.

ORHAN BOZKURT

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Van’ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde öğle saatlerinden sonra bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın sele dönüşmesi sonucu sulara kapılan yüzlerce hayvan telef olurken, çok sayıda yapının ise yıkıldığı bildirildi.

BİR KADIN SON ANDA KURTARILDI

Sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından son anda kurtarılan bir kadının yarı baygın hali ise cep telefonuyla görüntülendi. Nefes almakta zorlanan ve çamurla kaplanan kadın bir süre sonra kendisine geldi.

Sel sularına kapılan bir minibüsün sürüklenmesi de yine vatandaşlar tarafından görüntülendi. Vatandaşlar ise yaşananlar karşısında büyük korku yaşadı.

Vatandaşlar, sel felaketinin boyutunu gösteren videoları sosyal medyadan paylaşarak ilgili kurumlardan yardım çağrısında bulundu.

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