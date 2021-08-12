Sel felaketinde dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu'da 15 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sel suları bütün binaların etrafını sararken, bir kişinin de sulara kapılarak gözden kaybolduğu görülüyor.

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11 Ağustos’ta Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel ve su baskınları meydana gelmişti.

Selden en çok etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, facianın dehşet verici görüntülerinden biri daha ortaya çıktı. Sele ait görüntüler, felaketin ne boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

BİR KİŞİ SEL SULARINA KAPILDI

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüde sel suları bütün binaların etrafını sararken, bir kişinin de sulara kapılarak gözden kaybolduğu görülüyor.

ACI HABERİ AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu’da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiğini bildirdi.

AFAD’ın yazılı açıklamasında, “Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 15 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir” denildi. Ayrıca sel nedeniyle Sinop’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği, Bartın’da ise kayıp 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

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