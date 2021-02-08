Selçuk Özdağ’a saldıranların kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta evinin önünde saldırıya uğrayarak darbedilmişti. Olayla ilgili 5 saldırgan tutuklanırken, saldırının yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER SALDIRININ ORGANİZE YAPILDIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Saldırıdan sonra koşarak kaçan kişilerden birisinin saldırının gerçekleştiği sokakta park etmiş vaziyetteki araca bindiği görülüyor. Diğer saldırganlar yaya olarak kaçarken, araç onların bulunduğu sokağa geliyor.

Saldırganlar otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor. Görüntüler, saldırının organize ve planlı yapıldığını güçlendiriyor.

Saldırganlar ilk ifadelerinde tesadüfen karşılaştıkları Özdağ’la aralarında tartışma çıktığını iddia etmişti.

Selçuk Özdağ'ın, 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli 19 Ocak'ta tutuklanmış, 3 saldırgan ise 28 Ocak'ta yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Şüpheliler hakkında ‘kemik kıracak şekilde yaralama’, ‘birden çok kişiyle birlikte hareket ederek silahlı tehdit’ suçlarından hapis cezası isteniyor.

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