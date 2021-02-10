Selçuk Özdağ’a saldırı davası: Yaralama değil öldürmeye teşebbüs

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğramasına ilişkin davada, iddianameyi kabul eden Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi.

Mahkeme dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Kararda, Özdağ'a yönelik saldırının yaralama değil kasten ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçu kapsamına girdiği ve ağır ceza mahkemesi alanında olduğu belirtildi.

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRDILAR

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak'ta Çankaya Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada arkasından gelen bir grubun sopalı saldırısına uğramıştı. Yaralanan Selçuk Özdağ, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamera görüntülerinden saldırganların kimlikleri tespit edildi.

5 KİŞİ TUTUKLU

Olayın hemen ardından yakalanan şüphelilerden G.T. ve A.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Saldırıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 5 kişi de daha sonra polis tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5 oldu.

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