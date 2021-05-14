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Selefi gibi o da corona yüzünden hayatını kaybetti

Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Gündüz corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gündüz, geçen yıl coronaya yenik düşen Prof. Dr. Hamdi Güleç’in yerine Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığına getirilmişti.

Güncellenme: 08:42, 14/05/2021
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Selefi gibi o da corona yüzünden hayatını kaybetti

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Osman Gündüz, yaklaşık bir ay önce Covid-19'a yakalandı. Erzurum'daki hastanede tedavi altına alınan Prof. Dr. Gündüz, uzun süren bir yoğun bakım sürecinin ardından hayata gözlerini yumdu.

Osman Gündüz, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Bayburtlu Halkbilimci Prof. Dr. Hamdi Güleç'in aynı hastalıktan 2020 yılı aralık ayında hayatını kaybetmesinin ardından, bölüm başkanlığı görevine getirilmişti. Gündüz'ün cenazesi memleketi Erzurum'da aile kabristanında defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak. (İHA)

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