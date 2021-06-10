Şemsiyesiz çıkmayın! Sağanak etki alanını genişletti…

Türkiye haziran ayını sağanak yağış ve mevsim normallerinin altında sıcaklıklarla geçiyiriyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bugün sağanak yağış etki alanını genişletecek ve birkaç şehir hariç yurdun büyük bölümünde görülecek. Ankara’da dün sele neden olan sağanak yağışın bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor. İstanbul’da da kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir.

BİRÇOK BÖLGEYİ ETKİLEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.