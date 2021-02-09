Semt pazarlarında tedirgin eden görüntü

Son günlerde corona virüsü vaka sayılarında kritik seyir devam ediyor. Sağlık Bakanlığının 8 Şubat corona virüsü verilerine göre, son 24 saatte 139 bin 378 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı. 103 kişi hayatını kaybederken, ağır hasta sayısı bin 310 oldu, 8 bin 567 kişi ise iyileşti.

Bakanlık, vatandaşları temizlik, maske, mesafe kuralının yanı sıra kapalı ve kalabalık ortamlarda fazla durulmaması yönünde uyarılarına devam ederken, Konyaaltı İlçesindeki Liman Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda yoğunluk ve maske takmayanların görüntüsü, alışverişe gelen vatandaşları endişelendirdi.

Pazarda bazı esnaf ve alışveriş yapanların maskelerini takmadıkları gözlendi. Bazılarının ise alışveriş esnasında maskesini bir süre indirip kalabalık içerisinde alacağı meyveyi tattığı görüldü.

“GÜNDE 3-4 KEZ MASKE DEĞİŞTİRİYORUM”

Esnaf Ömürcan Uçankuş, virüse kapılma tedirginliği yaşadığını dile getirerek, “Kesinlikle maskemi indirmiyorum. Günde 3-4 kez maskemi değiştiriyorum. Turistler ve yerli halkımızdan da takmayanlar oluyor.” dedi.

“VURDUMDUYMAZ İNSAN ÇOK”

Pazar alışverişine gelen vatandaşlardan Ercan Öztürk de sağlığın önemine işaret ederek pazardaki yoğunluğa ve maske takmayan kişilere tepkisini dile getirdi. Öztürk, “Esnafın büyük bir kısmı kurallara riayet etmiyor.

Maskesini çenesine takıyorlar. Vurdumduymaz insan çok. Yaşı genç olan çocuklar ‘bize bir şey olmaz' deyip, kasıtlı olmasa da insanlara zarar vererek buralarda dolaşıyorlar. Belirli bir yaşa geldiğimiz için korkuyoruz. Özellikle şu anda burada bekliyorum, insanlar benden uzaklaşınca pazara giriyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)