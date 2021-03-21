Şentop’dan Meclis’te gözaltı açıklaması

Milletvekilliği düşürülen ve çarşamba gününden bu yana TBMM’den ayrılmayan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bu sabah gözaltına alındı. MHP lideri Bahçeli dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gergerlioğlu’nun Meclis’ten çıkarılmasını istemişti. Yaşananlarla ilgili bir açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi:

HUKUK DAHİLİNDE YAPILMIŞTIR

– Anayasaya göre milletvekilliği kesin hüküm ile sona ermiş ve milletvekili sıfatı taşımayan bir kişinin Meclis’i eylem alanı olarak kullanmaya kalkması kabul edilemez. Tamamen Anayasa ve TBMM İçtüzüğü hükümlerinin gereği olarak yapılan bir işleme karşı TBMM çatısı altında bir eylemin devamına ve Meclis’in terörize edilmeye çalışılmasına müsaade edilmeyeceği bilinmelidir. Hiç kimse, milletimizin temsil makamı olan TBMM’yi hukuk dışı bir propagandanın parçası kılamaz. Bunu yapmaya kalkanlara karşı gereği, hukuk dâhilinde yapılır ve yapılmıştır.