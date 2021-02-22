Şentop’tan fezleke açıklaması

HDP’li dokuz milletvekili hakkında Kobani olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan fezlekeler, TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi:

“Fezlekelerle ilgili haber çıktı ama henüz Meclis’e ulaşan bir fezleke yok. Savcılık tarafından hazırlandıktan sonra Adalet Bakanlığı’na gönderiliyor. Meclis’te başka fezlekeler de var. Başkanlığımıza gelince karma komisyona havale ediyoruz. Değerlendirmeyi karma komisyon yapacaktır. Daha önce 2016’da dokunulmazlık kaldırma yoluna gidilmişti.”