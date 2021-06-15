Seri katil Atalay Filiz’e bir ceza daha

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada sanık avukatı Oğuz Mescioğlu da hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasını tekrarlayarak sanığın “Resmi belgede sahtecilik” suçundan cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Atalay Filiz, “Davanın bitmesinden dolayı çok memnunum. Söyleyecek bir şeyim yok” ifadelerini kullandı. Sanık avukatı Mescioğlu da öncelikle müvekkilinin beraat etmesini aksi halde sanık hakkında lehe hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Son sözü sorulan Filiz, eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek “Beraatimi istiyorum” dedi.

2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Filizi “Resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı’nın öldürülmesine ilişkin davada, Atalay Filiz’in firari olduğu 2016 yılında 7 adet sahte kimlik oluşturduğu belirtiliyordu. İddianamede sanığın, 7 kez “Resmi belgede sahtecilik” suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu. (DHA)