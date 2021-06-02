Serin hava ve sağanak etkisini sürdürecek

Sağanak yağış yer yer kuvvetlenerek etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yağışlar bugün de geniş bir alanda görülecek, yarın ise Karadeniz kıyıları hariç diğer bölgelerde etkisini kaybedecek. Yağışlı havanın etkisini azalttığı yerlerde sıcaklık değerleri yükselecek.

UYARILAR SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Adana ve Mersin’in kuzey, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.