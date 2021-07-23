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Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıktı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde serinlemek için Hazar Gölü'ne giren şahıs boğularak hayatını kaybetti.

Güncellenme: 16:34, 23/07/2021
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Serinlemek için girdiği gölden cansız bedeni çıktı

Olay, Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü’nde bulunan bir kamu kurumunun kampında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Diyarbakır'dan Hazar Gölü’ne gelen Halil İbrahim Akgül serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra Akgül'ün suda çırpındığını gören vatandaşlar, göle girerek sudan çıkarttı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, uzun süre Akgül'e kalp masajı yaptı. Ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldıran Akgül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akgül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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