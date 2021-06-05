Sessiz protesto: 200 gündür kitap okuyorlar

Onur Güngör’ün 200 gün önce Fatsa’da faaliyetine devam eden altın madenine karşı başlattığı 15 dakika çıplak ayakla kitap okuma eylemi, bütün yurtta büyük destek gördü.

Vatandaşlar çeşitli mekanlarda kitap okuyarak fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak Güngör’e destek verirken, çevre il ve ilçelerden birçok kişi de Fatsa’ya giderek eyleme katıldı.

Olumsuz hava şartlarında da meydanda kitap okumaya devam eden Güngör, sokağa çıkma yasaklarında ise evinde sessiz protestosuna devam etti.

200. GÜNDE YÜZLERCE KİŞİ MEYDANDA TOPLANDI

Kitap okuma eylemine destek için sosyal medyadan destek isteyen Güngör’ü, yüzlerce doğa sever yalnız bırakmadı.

Daha fazla gecikmeden yetkililerin konuya müdahil olmalarını ve bu tahribatı durdurup rehabilitasyona başlamalarını isteyen Güngör, “Yağmur, çamur demedik ve meydanda çevre ve doğa katliamcılarını, siyanürle toprak ayrıştırılmasını ve suların kirletilmesine protesto ettik. Otoritenin ve madencilerin beklentisi şöyleydi, binlerce insan bir araya gelir bağırıp çağırırlar protesto ederler basın açıklaması yaparlar ve dağılıp unutulur giderler ve bizde işimize devam ederiz. Bu sefer böyle olmadı. 200 gündür bıkmadan usanmadan vazgeçmeden her gün meydana geldiler. Meydana gelemeyenler lütfen çıplak ayak kitap okuyan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayabilirsiniz. Bu şekilde sessiz çığlığımızın duyulmasına yardımcı olun” diyerek destek istedi.