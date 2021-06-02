Sevgilisine mesaj atan kişiyi durakta vurdu

Olay, dün saat 18.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kayhan taksi dolmuş duraklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.D., sevgilisini rahatsız ederek taciz mesajı atan Kadir Ç.,'ye sevgilisinin telefonundan buluşmak için mesaj attı. Mesaja olumlu dönen Kadir Ç., evinden çıkarak taksi dolmuşa bindi. Dolmuştan Kayhan duraklarında inen Kadir Ç., bir anda E.D., ile karşılaştı. E.D., ile Kadir Ç., tartışmaya başladı.

ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇTI

Tartışma sonrası arbede yaşanırken, E.D., yanında bulundurduğu silah ile ateş açtı. E.D., Kadir Ç'ye ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan Kadir Ç.'ye ilk olarak sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralı Kadir Ç., ayağından ve karnından yaralanırken, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Kadir Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan E.D.'yi bulmak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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