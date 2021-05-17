Seyahat izin belgesi zorunluluğu kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasındaki uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde yolcular izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek.

THY’DEN İZİN BELGESİ AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Değerli misafirlerimiz; Kademeli normalleşme ile güzel günlere dönüş başlıyor. 17 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında yurtiçi uçuş biletlerinizi seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz. Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz seyahat belgeleri ile (uçak bileti, rezervasyon v.b) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler.”