Seyahat yasağı gelmezse bu renkler değişebilir

Türkiye genelinde vaka sayılarına göre bölge bölge kontrollü normalleşme dün resmen başladı. Yeni tedbirler düşük (mavi), orta (sarı), yüksek (turuncu) ve çok yüksek (kırmızı) riskli illere göre alındı. Düşük ve orta riskli illerde kısıtlama esnetildi. Kısıtlamaların esnemesi ile birlikte şehirler arası yasağın gelmesi yönünde uzmanlardan uyarı geldi. Çünkü aylardır evinde kapalı kalan vatandaşlar rehavete kapılıp seyahat edebilir. Hatta bu kişiler virüs taşıyorsa, yüksek riskli ilden çevresindeki daha az riskli illere gidebilir. Böylece virüs bir anda yayılarak harita değişebilir.

KISITLAMA OLMALI

Bu konuda uzmanlar şöyle diyor: “Kırmızı bölgelerde ciddi karantina önlemlerinin alınması gerekiyor. İller arasındaki geçişin mutlaka sınırlandırılması gerekiyor. Örneğin Trabzon'dan kalkan bir kişi nasılsa düşük risk var diyerek başka bir bölgeye gitmemeli; gidecekse de ya HES kodu uygulamasıyla ya da başka bir kontrol mekanizması ile bunun yapılması gerekiyor.” Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca dün yayınlanan genelgede ise seyahat kısıtlamasının 2 hafta sonra gündeme alınacağı açıklandı.