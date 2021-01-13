Şeytanın aklına gelmez! Arkadaşını soymak için…

İzmir'de yaşayan Emre K., Okan A. ve Cebrail Ç. geçen kasım ayında arkadaşları Mahmut A.’yı ziyaret etmek için İstanbul’a gitti. Birlikte vakit geçiren dört arkadaş otomobille dolaşmaya çıktı.

“UYUŞTURUCU VAR” DEYİP GÖZALTINA ALDILAR

3 Kasım saat 21.00’da Kağıthane’de çakarları yanana ve siren çalan bir araç, dört kişinin bulunduğu araca yaklaştı. İki sivil kişi, polis rozeti göstererek üst ve araç araması yaptı. Araçta bulunan Okan A.’ya ait çantadaki 4 bin Euro’yu alan iki kişi, Mahmut A.’nın üzerinde uyuşturucu çıktığını söyleyerek onu da gözaltına aldı.

Okan A. yaşanan durum üzerine arkadaşlarıyla birlikte emniyete giderek başlarından geçeni anlattı. Yapılan araştırmada böyle bir kayıt bulunmadığı, Mahmut A. adında birinin gözaltına alınmadığını tespit etti. Olayı araştıran polis, kamera takibiyle şüphelilerin kullandığı otomobili belirledi, plakaların siyah bantlarla değiştirildiği ortaya çıktı.

PARAYI GÖRÜNCE PLAN YAPMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, sahte polisler ile Mahmut A.’nın peşine düştü. Şüphelilerin kullandığı aracın Gürol D.’ye ait olduğu tespit edilince gerçek ortaya çıktı. İddiaya göre Mahmut A., İzmir’den gelen arkadaşlarından Okan A.’nın çantasında yüklü miktarda para olduğunu görünce, mahalleden arkadaşları Gürol D. ve Ertuğrul M.’yle plan yaptı. Polis kılığına bürünen iki şüpheli, para ve Mahmut A.’yla birlikte kaçtı.

BEŞ TELSİZ, ALTI POLİS ROZETİ ÇIKTI

Yapılan operasyon sonrası Ertuğrul M. ve Mahmut A. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, beş telsiz, altı polis rozeti, polis ibareli elektroşok cihazı, sahte basın mensubu kartı, iki siren ve bir çakar bulundu. Mahmut A.’nın dokuz, Gürol D.’nin 11, Ertuğrul M.’nin ise 13 suç kaydı olduğu öğrenildi.