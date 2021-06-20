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Sezgin Baran Korkmaz’ın iade süreciyle ilgili yeni açıklama

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı: İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız.

Güncellenme: 16:09, 20/06/2021
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Sezgin Baran Korkmaz’ın iade süreciyle ilgili yeni açıklama

SBK Holding’in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz dün Avusturya'da tutuklanmıştı. SÖZCÜ'ye konuyla ilgili bilgi veren Korkmaz'ın avukatları tutuklama talebinin ABD'den geldiğini ve yargılamanın Avusturya'da süreceğini bildirmişti.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun

Bugün bir açıklama yapan Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, şunları söyledi: Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana’dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana’ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi’nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız. (DHA)

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ABD Avusturya SBK Holding Sezgin Baran Korkmaz Sözcü Türkiye Viyana
Yayınlanma Tarihi:16:05,