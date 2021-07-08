Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili açıklama yapan Davutoğlu: Cumhurbaşkanı’nı tekrar uyarıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gümüşhane’de basın, STK ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Başbakanlığı mevki ve makam hırsı olmadığından bıraktığını, hizmet etme aşkı ve bu vatana borcu olduğu için Gelecek Partisi’ni kurduğunu dile getiren Ahmet Davutoğlu, son dönemde yaşanan olayları değerlendirdi.

Ülkenin içinde bulunduğu durumun son yaşanan olaylar ile daha net bir şekilde ortaya çıktığını ileri süren Davutoğlu, şöyle konuştu:

* Son yaşadığımız olaylarla ülkede iki grup ortaya çıktı. Bir grup milyar dolarlık servetlerinden bahsedilen siyasiler, milyon dolarlık rüşvetlerinden bahsedilen gazeteciler, yüzbinlerle ifade edilen dolarlarla maaşa bağlanan milletvekilleri. Onların hayatı dolardı. Onları meselesi sadece ve sadece daha fazla servet biriktirmekti.

* Diğer tarafta ise bin 500 lira ile geçinmek zorunda olan emekliler, emeklilikte yaşa takılanlar, dükkanını siftah yapmadan kapatan esnaflar, daha hasat döneminde ürününü almadan daha acaba bu ürünü yerine koyabilecek miyim diye düşünen çiftçiler.

* Ülkemizde ekilen ürünlere baktığımızda, hububat fiyatları yüzde 30-32 civarında arttı. Mazot, gübre, yem fiyatları yüzde 70-80 ve hata bazı ekipmanlar özelinde yüzde 300’lere varan artışlar yaşandı. Bir uçurum yaşıyor çiftçilerimiz.

* Toprağın bereketi Ankara’dakilerin yanlış politikalarıyla yok ediliyor, talan ediliyor. 2021 bütçesinde milyonlarca çiftçiye verilen destek 22 milyar Türk lirası, sadece birkaç tane üç beş müteahhite verilen destek 30 milyar Türk lirası.

DAVUTOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A: O ZAMAN UYARMIŞTIM ŞİMDİ YENİDEN UYARIYORUM

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’de yargılanması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, “Sezgin Baran Korkmaz konusunda buradan Cumhurbaşkanını tekrar uyarıyorum” dedi.

Reza Zarrab olayını hatırlatan Ahmet Davutoğlu, şunları söyledi:

* Vaktinde Reza Zarrab ile ilgili de uyarmıştım. Bu insanı Türkiye’de yargılayın, yurt dışında değil. Türkiye’de gıyabında yargılayın, hükmünü biz keselim ki Türkiye Cumhuriyeti üzerinde demokrasinin kılıcı gibi kullanılmasın demiştim. O zaman Reza Zarrap hayırsever, ne istiyorsunuz kendisinden demişti Cumhurbaşkanı. İşte nereye gelindiği görülüyor.

* Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere herkesin aleyhinde ifadeler vererek New York mahkemelerini Türkiye’nin üzerinde Demokles’in kılıcı gibi kullanıyorlar. Ankara mahkemeleri hakim olmalı arkadaşlar.

* Ankara mahkemelerinin yargılamadığı kişilerin New York mahkemelerinde Türkiye’nin yargılanmasına sebep olunması açık bir zillet halidir. Bundan daha ağır bir zillet olmaz. Reza Zarrab boy boy dolarları üst üste dizmiş ve yanında resim çektirmişti, kimse de sen bu dolarları nereden buldun diye sormamıştı.

* O zaman uyarmıştım şimdi yeniden uyarıyorum. Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da yargılanmadan önce Türkiye’de yargılanmalı. Kimse Türkiye’yi bir narko devlet, kokain ticareti üzerinden insanlığı zehirleyen bir devlet ya da kara para aklayıcısı bir devlet konumuna düşüremez. Mücadelemizin esası budur.

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