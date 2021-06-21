Sezgin Barkan Korkmaz’ın duruşması gizli yapılacak

Avusturya'nın başkenti Viyana yakınlarında, ABD'nin iade talebi doğrultusunda “iade amaçlı” gözaltına alınan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında “gizli duruşma“ ile karar verilecek. Duruşmayı gazeteciler de izleyemeyecek.

BUGÜN MAHKEME KARAR VERİR

SÖZCÜ'nün sorularını cevaplayan Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi Başkanvekili Christina Salzborn, “Bu konuyla ilgili maalesef sorduğunuz, hangi ülkeye, ne zaman deport edilecek veya hangi ülkenin talebi değerlendirilecek, sorularına şu anda cevap veremem. Bugün konuyla ilgili mahkeme kararı verecek” dedi.

KAMUYA KAPALI, GİZLİ OTURUM

Şu anda kamuya açık bir duruşma olmadığını, bu yüzden basının da mahkeme salonuna alınmayacağını belirten Salzborn, “Hem kamuya açık hem de bir ana dava değil. Daha fazla bilgi veremiyorum. Savcılığın, iade talepli sınırdışı başvuru üzerine bir karar verilecek: Bu konuya ilgili mahkeme bakacak“ açıklamasını yaptı.

İSVİÇRE KODLU TELEFON

Bu arada, Sezgin Baran Korkmaz'ın ara sıra Avusturya telefonu, ara sıra da İsviçre kodlu telefon kullandığı belirlendi. Yakalanmasına, kullandığı İsviçre kodlu telefonun dinlemeye takılmasının neden olduğu sanılıyor. Viyana'dan yaklaşık 270 kilometre uzakta olan Korkmaz'ın, İsviçre- Avusturya- Lükbemburg üçgeninde hareket ettiği iddia edildi.