Sibel Koçan’ı öldürerek gasp eden şüpheliler suç makinesi çıktı

Ataşehir, Küçükbakkalköy’de geçtiğimiz salı günü yaşanan olayda, SAS Holding AŞ. yöneticisi Sibel Koçan, maskeli ve silahlı 3 gaspçının saldırısına uğradı.

Saldırganlar, Koçan’ı başından vurarak içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı alarak kaçtı. Bu olaydan 2 saat sonra Koçan’ın eski kocası ve SAS Holding sahibi Süleyman Aydın, Küçükbakkalköy’deki bir plazanın 32’nci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olaydan önce ablasını arayarak “Sibel öldü. Ben artık yaşayamam” dediği ve evinde yüklü miktarda para bulunduğu öne sürülen Aydın’ın intihar ettiği öne sürüldü.

SAATLERCE KAMERA İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Araştırmalarda, şüphelilerin kaçtıkları aracın plakası tespit edildi. Ancak yapılan incelemelerde, plakanın farklı markada bir araca ait olduğu belirlendi.

Şüphelilerin kaçtıkları aracın plakalarının çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, saatlerce kamera incelemesi yaptı. Araştırmalarda, şüphelileri tespit etmeyi başaran polis pazar günü eş zamanlı baskın düzenledi.

13 ŞÜPHELİ

Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

SUÇ MAKİNESİ

Şüphelilerden E.V., A.V., B.Ş.'nin gasp eylemini gerçekleştirdiği iddia edildi. Şüphelilerin toplam 21 suç kayıtları olduğu öğrenildi. Olaya karışan 13 şüphelinin ise toplamda 84 suç kaydının olduğu öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6’sı adliyeye sevk edilirken, 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Süleyman Aydın’ın enerji firması adı altında aylık kar payı dağıttığı saadet zinciri benzeri bir sistemi yönettiği öne sürülmüştü. Gasp edilen paranın da üyelere kar payı için ofisten alınarak holdinge getirildiği iddia edildi.