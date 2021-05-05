Sıcak hava aldatmasın, sağanak yağışa dikkat…

Yurt genelinde hakim olan bahar havası yer yer yaz sıcaklıklarının yaşanmasına neden oluyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre sağanak yağışın etkili olacağı bölgelerde sıcaklıklarda düşüş yaşanacak. Hafta sonuna kadar sıcaklıklar yer yer farklı bölgeleri etkileyecek.

YEREL YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında) ile İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yağış alan doğu kesimlerde 3 ile 5 derece azalacağı, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.