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Sıcak hava can aldı

Antalya'da sıcaktan bunalıp sokaktaki bir binanın önünde dinlenen Sedat Kabakçı (55) kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 17:10, 27/06/2021
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Sıcak hava can aldı

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 620 Sokak’ta, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Sedat Kabakçı, görgü tanıklarının ifadesine göre aşırı sıcaktan bunalıp sokaktaki bir binanın önüne dinlenmek için oturdu.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Bir süre sonra Kabakçı’nın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi Kabakçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi, polis de olay yerini güvenlik şeridiyle çevirip incelemede bulundu.

Sedat Kabakçı’nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA

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