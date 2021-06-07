Sıcaklıklar artacak, sağanak durmayacak

Türkiye aralıklarlı sağanaklarla geçecek bir haftaya daha başladı. Meteoroloji’nin yayınladığı hava tahmin haritasına göre yurtta yerel sağanaklar etkisini sürdürecek fakat hava sıcaklıkları artışa geçerek mevsim normallerine ulaşacak. İstanbul’da bugün ve yarın etkili olacak yerel yağışlar, hafta ortasından itibaren etkisini yitirecek.

YEREL YAĞIŞLAR SÜRECEK, SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Manisa, Kütahya, Çorum, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, İzmir ile Tokat’ın kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.