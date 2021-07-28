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Sıcaklıklar artıyor… Hafta sonuna dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre önümzdeki günlerde Doğu Karadeniz hariç tüm bölgelerde açık bir hava olacak. Yurtta sıcaklıklar hafta sonuna kadar adım adım artacak. Hafta sonu İstanbul'da sıcaklık değerleri 35 dereceye ulaşacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:28, 28/07/2021
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Sıcaklıklar artıyor… Hafta sonuna dikkat!

Geçtiğimiz hafta yurdun önemli bir kısmını etkileyen yağışlar alanını daralttı ve hava sıcaklıkları yükselişe geçti. Sağanak yağış sadece Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda kendini gösterirken diğer bölgelerde açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde birkaç derece yükselerek, mevsim normallerini üstünde seyretmeye devam edecek.

DOĞU KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARILARI SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Samsun’un doğusu ile Erzurum’un kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

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