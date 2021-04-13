Sıcaklıklar değişiyor, yağış uyarıları sürüyor…

Nisan ayında sürpriz yapan kış havası yavaş yavaş mevsim normallerine dönüyor. Hava sıcaklıkları artarken bahar yağışları kendini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi, Osmaniye, Ordu, Tokat, Sivas ve Kahramanmaraş çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara, Batı Karadeniz’in batısı, İzmir kıyıları, Ankara ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeyinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.