Sıcaklıklar mevsim normallerini daha da aşacak

Meteoroloji hava durumuna dair son tahminleri yayınladı, bu hafta yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yerel yağışlar bekleniyor, diğer bölgelerde ise açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları artışını sürdürmeye devam edecek.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.