Şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29’uncu Sokak’ta çiftin yaşadığı evde meydana geldi.

Nimet Akgün, kendisine ve kızına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Ali Akgün ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nimet Akgün, eşi Ali Akgün’ü bıçakladı.

KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

Ali Akgün, kanlar içinde yere yığılırken, gürültü sesi duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Akgün’ün öldüğü belirlendi.

Polis evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ali Akgün’ün cesedi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Nimet Akgün gözaltına alınarak, kızı N.A. ile birlikte karakola götürüldü. DHA

İlginizi Çekebilir İşkenceci kocasını öldürdü, İfadesi kan dondurdu