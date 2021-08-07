Şiddetli yağmur kenti vurdu

Eskişehir’de aniden etkisini gösteren şiddetli sağanak yağmur ilçeleri vurdu.

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Günyüzü'nde ve Sivrihisar'ın Mülk, Nasrettin Hoca ve Oğlakçı mahallelerinde dolu ve şiddetli yağış etkisini gösterdi. Yağışın etkisiyle bazı dere yataklarının taşması ile Ankara-Eskişehir Karayolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol, sel suyunun çekilmesi ile kısmi şekilde ulaşıma açıldı.

6 KİŞİ MAHSUR KALDI

Mülk Mahallesinde dere yatağının üzerinde tuğlalı baraka binada mahsur kalan 6 vatandaş, Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları ile kurtarılmıştır. Ortaklar mahallesinde ise Tarım İşçilerinin çadırları selden zarar gördü. Yaklaşık 3 araçta dolu nedeniyle oluşan zarar için tutanak hazırlandı.

Sivrihisar'da selden zarar görerek mağdur olan vatandaşların kapalı spor salonuna alındığı öğrenildi. İHA