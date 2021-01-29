Sigorta sektörü 2020’da ‘sağlık’la büyüdü

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı istatistiklere göre, sektör 2020’de yüzde 19,3 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında sektörde reel büyüme ise yüzde 4,1 oldu. Geçen yıl, hayat dışı (elementer) sektör yüzde 17,7 (reel yüzde 2,7) büyürken, hayat branşındaki büyüme yüzde 27 (reel yüzde 10,9) olarak gerçekleşti. Pandemiye rağmen sektörde geçen yıl, son 4 yılın en 2'nci büyüme performansı yakalandı.

SAĞLIK YÜZDE 20,79 BÜYÜDÜ

Hayat dışında tek tek branş bazında incelendiğinde, sektörde toplam prim üretimi içinde pazar payı yüzde 10'un üzerinde olan branşlardan hastalık/sağlık, yangın ve doğal afetler ile genel zararlar sektörün de büyüme hızının artmasında etkili oldu. Söz konusu branşlardan hastalık/sağlık yüzde 20,79 (reel yüzde 5,4), genel zararlar yüzde 35,50 (reel yüzde 18,23) ile yangın ve doğal afetler bir önceki yıla göre yüzde 25,32 (reel yüzde 9,35) büyüme kaydetti.

PANDEMİDEN ETKİLENEN “OTO” SİGORTALARI REEL OLARAK DARALDI

Sigorta sektörünün, 2020'de reel olarak büyümesine karşın sektörün lokomotifi olan oto sigortaları ise reel olarak daraldı. Ülkemizde geçen yılın mart ayından beri etkili olan pandeminin yol açtığı koşulların da etkisiyle geçen yıl trafik sigortası sadece yüzde 8,64, kasko ise yüzde 14,15 büyüdü. Buna karşın reel prim üretimi Trafik'te yüzde 5,2 kaskoda ise yüzde 0,39 düşüş gösterdi.

İLK ÜÇ DEĞİŞTİ, TÜRKİYE SİGORTA LİDER OLDU

Hayat dışı sektörde 2020 yılında ilk 3'teki sıralama değişti. Kamu sigorta şirketlerinin birleşmesiyle faaliyete geçen ve prim üretimini yüzde 24,04 artıran (reel yüzde 8,24) Türkiye Sigorta ilk sırada yer aldı. Türkiye Sigorta'yı yüzde 17,51 prim artışıyla (reel yüzde 2,54) Allianz Sigorta ve yüzde 21,32 büyüme (reel yüzde 5,87) ile Anadolu Sigorta izledi. 2019'da hayat dışı sektörde sırayla Allianz, Anadolu Sigorta ve Aksigorta ilk 3'te yer almıştı.