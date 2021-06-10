Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Siirt’te güvenlik güçlerine saldırı: Bir korucu şehit, bir korucu yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde bir grup PKK'lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. 1 korucu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Güncellenme: 06:29, 10/06/2021
HaberlerGündem
Siirt’te güvenlik güçlerine saldırı: Bir korucu şehit, bir korucu yaralı

Siirt’in Pervari ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı üs bölgesine, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırı sonucunda üs bölgesinde görevli olan güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit oldu, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı.

Şehit ve yaralı güvenlik korucuları üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırmasına sevk edildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı. (İHA)

İlginizi ÇekebilirMSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehitMSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
Yayınlanma Tarihi:05:59,