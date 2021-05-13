Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Siirt’te teröristlerce yola döşenen EYP infilak etti

Siirt’te PKK’lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerince Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güncellenme: 22:17, 13/05/2021
HaberlerGündem
Siirt’te teröristlerce yola döşenen EYP infilak etti

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü yolunda meydana geldi. PKK’lı teröristler, altyapı çalışmasını tamamlayan ekibin dönüş yolunda daha önce yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda ekipte bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. İHA

İlginizi ÇekebilirMSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiİlginizi ÇekebilirTerör örgütü PKK, Sincar'da Iraklı bir Binbaşı'yı kaçırmaya çalıştıTerör örgütü PKK, Sincar'da Iraklı bir Binbaşı'yı kaçırmaya çalıştı
Haber Irak Milli Savunma Bakanlığı Musul operasyon PKK Sağlık Siirt Terör terör örgütü terörist TSK