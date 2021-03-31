Silahla başından vurulmuş halde karaya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi koyunda karaya vuran yunusu görenler Bodrum Belediyesi'nden yardım istedi. Yunusun başından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Bölgede yürüyüşe çıkan evli bir çocuk babası kaptan Önder Çetin “Eşimle yürüyüşe çıkmıştık, sonra yunusu karaya vurmuş olarak gördük.

Başında büyük bir delik vardı ve kanlar akıyordu, muhtemelen balıkçıların ağlarına takılmış ardından ateşli bir silah ile kafasından vurulmuş, ne yazık ki bölgede caretta caretta ve yunuslara yönelik bu tür vakaların sayısında ciddi artış var” diye konuştu.

Belediye ekipleri ölü yunusu incelenmek üzere bulunduğu yerden aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.