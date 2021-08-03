Silahlı kuvvetleri derhal harekete geçirin

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin elinde 6 adet C-130-B tipi yangın söndürme uçağı var. Ancak bu uçaklar Ege ve Akdeniz’i saran yangınlara müdahale etmiyor. Askeri nakliye uçakları yangın söndürme uçağı haline dönüştürülmüş ve başta TÜPRAŞ olmak üzere birçok kritik yangında rol oynamıştı.

DENIZ AYHAN

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray konu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. TSK'nın uçaklarının kullanılması gerektiğini belirten Çıray, iktidara, “Hıfzısıhha'yı tasfiye ettiniz aşı fiyaskosu oldu. Türk Hava Kurumu'nu tasfiye ettiniz, yanıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni neden harekete geçirmiyorsunuz? Bugün değilse ne zaman?” diye sordu.

‘İKTİDAR SUÇLU ARAMASIN'

İktidarın suçlu arayışı içinde olduğunu savunan Çıray, “Yangını kim çıkardı bilmiyoruz ama kimlerin söndüremediğini çok iyi biliyoruz” dedi. Çıray eleştirisini şöyle sürdürdü: “Bu yangını kim çıkarmış olursa olsun ülkemize büyük bir zarar verdi. Ama bu yangındaki beceriksizliği örtbas etmek için yapılan işleri de doğru bulmuyoruz. İktidar bir suçlu arayışı içinde. İster sabotaj, ister şu, ister bu nedenle olmuş olsun. Söndüremediniz. Hazır değilsiniz. Yangını kimler çıkardı bilmiyoruz. Ama kimlerin söndüremediğini biliyoruz. Değerlerimiz yanıyor. Bu bir milli güvenlik sorunudur. Sorumluluk tek yetkili Sayın Erdoğan'ındır.”

Afet Uzmanı Kubilay Kaptan da konu hakkında konuştu. Kaptan, “Hadi Türk Hava Kurumu uçakları çürütüldüğü için uçamıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçakları neden kullanılmıyor?” dedi. Kaptan, “Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 6 adet yangın söndürme uçağı var. TSK'ya ait C-130 tipi uçakların beşi Türk Hava Kuvvetleri'nin Kayseri'deki ikmal bakım merkezinde yangına müdahale için geliştirilmiş halde tutuluyor” diyerek iktidara tepki gösterdi.