Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Silahlı şahıs sokak ortasında annesini darp etti

Sancaktepe'de silahlı bir şahıs sokak ortasında annesini darp etti. Kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşa ise silah çekerek tartakladı. Oğlunun saldırısına uğrayan kadın çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu.

Güncellenme: 09:32, 14/07/2021
HaberlerGündem
Silahlı şahıs sokak ortasında annesini darp etti

Olay, geçtiğimiz gün Sancaktepe’de meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir şahıs iddiaya göre sokak ortasında annesini darp etti. Silahlı şahıs, kaldırımda oturan annesini yaka paça zorla götürmek isterken çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı. Olaya müdahale eden bir vatandaş ise saldırgan tarafından darp edildi.

Silahlı şekilde sokak ortasında annesini ve vatandaşları darp etmeye çalışan şahıs, çevredeki insanlar tarafından görüntülendi. Polis olay hakkında inceleme başlattı.  (İHA)

İlginizi ÇekebilirMuayene ücreti ödemedi, sağlık çalışanını rehin alıp darp ettiMuayene ücreti ödemedi, sağlık çalışanını rehin alıp darp etti
Darp Kadın Kahramanmaraş Polis Sağlık