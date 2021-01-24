Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şile Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek

Mülkiyeti Şile Belediyesi'ne ait olan Meşrutiyet Mahallesi ve Kurfallı Mahallesi'nde bulunan taşınmazlar ilanda belirtilen süre ve ücretle kiraya verilecek.

Güncellenme: 10:59, 24/01/2021
Haberler Gündem
Şile Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 9 Şubat 2021 günü saat 11:30’da Şile Belediye Başkanlığı binasında yapılacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…