Şile Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr&#8217;de yer alan ilana göre; ihale 9 Şubat 2021 günü saat 11:30&#8217;da Şile Belediye Başkanlığı binasında yapılacak.. DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ&#8230;. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6225933}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/sile-belediyesine-ait-tasinmazlar-kiraya-verilecek-6225933');aip2('newsArticle', {"identifier":6225933,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/sile-belediyesine-ait-tasinmazlar-kiraya-verilecek-6225933/","headline":"u015eile Belediyesine ait tau015fu0131nmazlar kiraya verilecek","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/24/iecrop/anlasma-shutte_16_9_1611475155.jpg","author":"Okan u00c7alu0131k","datePublished":"2021-01-24 10:59:50","dateModified":"2021-01-24 10:59:50","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":428}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/sile-belediyesine-ait-tasinmazlar-kiraya-verilecek-6225933/');