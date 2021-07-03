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Şile’de dereler taştı, mahalle sular altında kaldı

Yurdun birçok yerinde etkili olan yağış İstanbul'un bazı bölgelerinde de hasara neden oldu. Şile'de Çavuşbaşı Mahallesi'nde birçok evi su bastı.

Güncellenme: 15:38, 03/07/2021
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Şile’de yağmur sonrası dereler taştı. Çavuşbaşı Mahallesi’nde evler sular altında kaldı. Sel sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Su basan mahalle havadan görüntülendi.

İstanbul’da Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Şile Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere, taştı. Sel suları evlerde su baskınına neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evlerinde mahsur kalan bazı kişileri kurtardı. Su tahliye çalışmaları devam ediyor.
(DHA)

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Yayınlanma Tarihi:15:00,