Şile’de korkutan görüntüler! Hortum oluştu

Şile açıklarında hortum oluştu. Şile açıklarında akşam saatlerinde hortum meydana geldi. Hortum, bir süre devam ettikten sonra gözden kayboldu.

YASAĞA RAĞMEN DENİZE GİRDİLER

Şile Kaymakamlığı “Bugün ilçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak aracıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır” şeklinde açıklama yaptı.

Ancak Şile’de sahile gelenler yasağa rağmen denize girdi. Zabıta, polis ve sahil güvenlik ekipleri uyarıları dinlemeyerek denize girenleri çıkardı. Ekipler sık sık “Denize girmeyin” uyarısı yaptı.

Denize girmeyenler ise fotoğraf çekildi. Sahile gelen Ahmed Elsami “Denize girmedim. Çünkü deniz çok dalgalı ve tehlikeli. Biraz kumsalda oturup, eve gideceğiz. Her sene buraya geliyoruz” dedi.

Denize giren yabancı uyruklu bir genç ise “Az bir süre denize girdik. Yasak ama giriyoruz” diye konuştu. DHA