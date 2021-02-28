Silivri’de dehşet! Öz ve üvey annesini öldürüp intihar etti

Silivri’ye bağlı Eski Çanta Mahallesi’nde meydana dün gece saat 01.00 sıralarında Murat Berk isimli genç, aynı evde kaldığı öğrenilen öz ve üvey annesini silahla vurarak öldürdü. Bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildiren genç, daha sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdiğinde üç kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumuna gönderilirdi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.